Lille, Berke Özer’i Transfer Etti

FRANSA LİGUE 1 EKİBİ LILLE, BERKE ÖZER’İ TRANSFER ETTİ

Fransa Ligue 1’daki Lille, Eyüpspor’un 25 yaşındaki kalecisi Berke Özer ile anlaşma sağladı. Lille bu transferi, daha önce kulüpte forma giymiş Türk futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile birlikte duyurdu. Transferin tanıtımına yönelik hazırlanan video ise büyük ilgi gördü.

TRANSFER DETAYLARI VE PERFORMANS

Lille, Berke Özer için 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca, anlaşmada 500 bin euroluk bonus maddesi de yer alıyor. Berke Özer, geride kalan iki sezonda Eyüpspor’da toplamda 65 maça çıkarak önemli bir performans sergiledi.