Lille, Lorient’i 7-1 yendi

Lille’in Farklı Galibiyeti

Fransa Ligue 1’in 3. haftasında Lorient, Lille ile karşılaştı. Stade du Moustoir’da gerçekleşen bu mücadelede, konuk takım Lille sahadan 7-1’lik net bir zaferle ayrıldı. Lille’in gollerini atan isimler arasında Perraud, Igamane (2), Pardo Fernandez (2), Haraldsson ve Sahraoui bulunuyor. Lorient’ün tek golü ise Aiyegun Tosin’den geldi.

Berke Özer’in Başarılı Performansı

Geçtiğimiz haftalarda Lille’e transfer olan milli kaleci Berke Özer, bu maçta 90 dakika boyunca kalede kaldı. Yetenekli kaleci, Lille’in 7. golü olan Sahraoui’nin golünde asisti yapan isim olarak dikkatleri üzerine çekti.

Lig Durumu ve Gelecek Maçlar

Bu sonuçla Lille, puanını 7’ye yükseltmeyi başardı. Lorient ise henüz 3 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Lille, kendi sahasında Toulouse’u ağırlayacak. Lorient ise Marsilya deplasmanına çıkma hazırlığında.