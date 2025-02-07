More
Gündem

Lily Collins’in Annelik Sevinci Gölgelendi

lily-collins-in-annelik-sevinci-golgelendi

ŞANSLI BİR BAŞLANGIÇ

Lily Collins, oldukça şanslı bir başlangıç yaparak, dünyanın en ünlü müzisyenlerinden biri olan babası Phil Collins’in desteği ile büyüdü ve üne adım attı. Onun sayesinde spot ışıklarına yabancılaşmadan hayat deneyimi kazandı.

ANNELİK SEVİNCİ VE ELEŞTİRİLER

Emily in Paris dizisindeki başrolü sayesinde büyük beğeni toplayan Lily Collins, böylelikle ünlü oyunculuğuyla 35 yaşında herkesin tanıdığı bir isim haline geldi. Ancak, ünlü oyuncunun annelik sevinci, gelen eleştirilerle gölgeleniyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Brezilya’da Küçük Uçak Yola Düştü

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde bir küçük uçak caddeye düştü; olayda iki kişinin cesedine ulaşıldı. Uçağın durumu parçalanmış halde.
Flaş

Keman Sanatçısı Laçin Akyol’un Organları Bağışlandı

Mersin'de otomobil kazasında başından yaralanan genç keman sanatçısı Laçin Akyol'un beyin ölümü gerçekleşti. Akyol'un organları ailesi tarafından bağışlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.