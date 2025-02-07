Lily Collins’in Annelik Sevinci Gölgelendi

ŞANSLI BİR BAŞLANGIÇ

Lily Collins, oldukça şanslı bir başlangıç yaparak, dünyanın en ünlü müzisyenlerinden biri olan babası Phil Collins’in desteği ile büyüdü ve üne adım attı. Onun sayesinde spot ışıklarına yabancılaşmadan hayat deneyimi kazandı.

ANNELİK SEVİNCİ VE ELEŞTİRİLER

Emily in Paris dizisindeki başrolü sayesinde büyük beğeni toplayan Lily Collins, böylelikle ünlü oyunculuğuyla 35 yaşında herkesin tanıdığı bir isim haline geldi. Ancak, ünlü oyuncunun annelik sevinci, gelen eleştirilerle gölgeleniyor.