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Lima ve Callao’da Olağanüstü Hal İlanı

SUÇ FAALİYETLERİNİ KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN ÖNLEMLER

Peru’nun hükümeti, son günlerde meydana gelen suç faaliyetlerindeki artışı kontrol altına almak amacıyla, başkent Lima ve komşu eyalet Callao’da 30 günlük olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu. Bu önlem, güvenlik durumunu iyileştirmek ve halkın huzurunu sağlamak için alınıyor.

OLAĞANÜSTÜ HALİN KAPSAMI

İlan edilen olağanüstü hal, yerel yönetimlere ve güvenlik güçlerine, suç oranlarını azaltmak için daha fazla yetki veriyor. Yetkililer, bu durumun suçla mücadele çalışmalarını hızlandıracağını belirtiyor. Halkın güvenliğini artırmak, şehirlerdeki etkinlikleri düzenlemek ve güvenlik önlemlerini artırmak hedefleniyor.

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