Liman Ekonomisi 6,7 Trilyon Yuan

ÇİN LİMAN EKONOMİSİ BÜYÜME GÖSTERİYOR

Çin’in kıyı şehirlerinde liman ekonomisinin katma değeri, 2024 yılı itibarıyla bir önceki yıla göre 360,6 milyar yuan artarak toplamda 6,7 trilyon yuana (yaklaşık 933 milyar ABD doları) ulaştı. Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Planlama ve Araştırma Enstitüsü, bu büyümeyi Tianjin’de düzenlenen Uluslararası Gemicilik Sektörü Fuarı’nda paylaştı. Rapor, ülke genelindeki 59 liman kentinin limanla bağlantılı ekonomik faaliyetlerine dair detaylı bir inceleme sunuyor. Liman ekonomisi, liman operasyonlarıyla ilişkili sektörler etrafında yoğunlaşan ekonomik faaliyetlerin toplamını ifade ediyor.

YANGTZE NEHRİ DELTASI’NDAN ÖNEMLİ KATKI

Raporun bulgularına göre, 59 liman kentinin toplam ekonomik üretiminin yüzde 13,6’sını liman ekonomisi oluşturuyor. Yangtze Nehri Deltası ise bu şehirlerin toplam katma değerinin yüzde 44,9’unu üreterek, kıyı bölgeleri arasında en büyük katkıyı sağlayan bölge konumunda. Bu durum, bölgenin Çin’in liman odaklı ekonomik kalkınmasındaki öncü rolünü gözler önüne seriyor. Ayrıca, limanların kıyı şehirlerindeki ikincil sektörlerin canlanmasında oynadığı kritik rol de raporda öne çıkıyor.

Raporda, bilgisayar, iletişim ve elektronik ekipman imalatı gibi yükselen stratejik sektörlerde hızlı bir büyüme yaşandığına dikkat çekildi. Limanların, hinterlandlarındaki ekonomilerin endüstriyel açıdan yenilenmesini giderek daha fazla desteklediği anlaşılıyor. Rapordaki değerlendirmeleri yapan enstitünün Başkan Yardımcısı Liu Zhanshan, “Liman ekonomisinin hala muazzam bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. Çin’in liman ekonomisi, yeni kalkınma paradigmasının geliştirilmesinde itici bir güç işlevi görecek” dedi.