Liman İş Sendikası Destek İçin Toplandı

HÜSEYİN ÖZTÜRK’E DESTEK İÇİN TOPLANDILAR

Liman İş Sendikası Gemlik Şube Başkanı Ahmet Göral ve sendika üyeleri, işten atılan Hüseyin Öztürk’e destek vermek amacıyla Gemlik limanında bir araya geldi. Ahmet Göral, yaptığı açıklamada limanda işin durduğunu belirtti.

İŞÇİ DİRENİŞİ SÜRÜYOR

Liman İş Sendikası Gemlik Şube Başkanı Ahmet Göral, bir basın toplantısı düzenleyerek işten çıkarılan Hüseyin Öztürk ile birlikte durumu değerlendirdi. Göral, “Rodaport limanında 1 yıldır sendikal örgütlenme süreci yaşıyorduk. Bugün itibarıyla işletme, süreci baltalamak için bir arkadaşımızı işten çıkardı. İçeride taşeron gruplar çalıştırmaya başladılar. Buradaki arkadaşlarımız iş bırakma eylemi başlattı. Biz de burada nöbetteyiz. Burada bir işçi direnişi söz konusu. İnsanların sendikal örgütlenmesini istemeyen bir işletmeyle karşı karşıyayız. Bu durum bizleri çok üzüyor. İşten çıkarılan arkadaşımızın işe geri alınmasını talep ediyoruz. İşletmenin sendikal süreci engellemeye çalışmamasını istiyoruz. Biz bakanlıktan olumlu yetki aldık. Ancak işletme bu süreci uzatmaya çalışıyor.” şeklinde konuştu.