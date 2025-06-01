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Limana Balık Sürüsü Geldi, Kalabalık

BALIK SÜRÜSÜNÜN LİMANA GİRMESİ

Limana balık sürüsünün girdiğini duyan vatandaşlar, Amasra’daki mendireğe akın etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte olta misinesini kapan kadın ve erkek herkes, balık avlamak için sahile çıktı. Bartın’ın Amasra ilçesinde, Büyük Liman bölgesinde istavrit sürüsünün girdiği haberiyle onlarca amatör balıkçı, mendireğe doğru yola koyuldu.

AV KEYFİ VE STRES ATMA

Balıkçılar, oltalarıyla sabahın erken saatlerinde balık tutmanın heyecanını yaşadı. Hafta sonunu doğayla iç içe geçiren amatör balıkçılar, saatler süren uğraşlar sonucunda hem stres atıyor hem de kilolarca istavrit yakalamanın tadını çıkarıyor.

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