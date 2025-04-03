Limon Aromalı Ürünlere Satış Yasağı

YENİ DÜZENLEME İLE GIDA ÜRÜNLERİNDE ŞEFFAFLIK ARTACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin daha sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine ulaşmasını desteklemek amacıyla yeni bir düzenleme başlattı. Resmi Gazete’de yayımlanan bu düzenlemeye göre, “taze limon suyu” izlenimi veren fakat aslında gerçek limon içermeyen ürünlerin satışı yasaklanıyor. Bu düzenleme, tüm Türkiye genelinde geçerli olacak ve 81 ilde uygulanacak.

YALANCI LİMON AROMALARI YASAKLANIYOR

Yeni düzenlemeye göre, “limon sosu”, “limon aromalı sos” veya “limonlu sos” gibi ifadelerle pazarlanan ve gerçek limon suyu içermeyen ürünlerin satışına artık izin verilmeyecek. Bu tür ürünlerin taze limon suyu olarak satılması yanıltıcı bir durum olarak kabul ediliyor ve bu nedenle piyasada yer almaları yasaklanacak. Bu adım, gıda etiketlemesi konusunda daha şeffaf bir yaklaşım sunmayı amaçlıyor. Bakanlık, bu düzenleme ile tüketicilerin sağlık ve güvenlik bakımından daha kaliteli ürünlere ulaşmasına önemli katkıda bulunmayı hedefliyor.

TÜKETİCİLER İÇİN DAHA BİLİNÇLİ SEÇİMLER

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne eklemeler yapıldı ve limon ile nar ekşisi gibi ürünlerin içeriklerinin net bir şekilde etiketlenmesi sağlanıyor. Bu düzenleme ile gıda ürünlerinde yer alan maddelerin doğru biçimde belirtilmesi amaçlanıyor. Böylelikle, tüketicilerin daha bilinçli seçimler yapabilmesi hedefleniyor. Bakanlık, bu değişikliğin gıda güvenliğini artırmayı ve tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçmeyi planlıyor.

NAR EKŞİSİ ÜRÜNLERİNDE DE DÜZENLEME VAR

Sadece limon suyu ile sınırlı kalmayan bu düzenleme, nar ekşisi ürünlerini de kapsayan benzer kurallar getiriyor. Artık nar suyu veya konsantresi içermeyen, içinde farklı maddeler barındıran nar ekşisi ürünlerinin satışına da yasak getiriliyor. Bu karar, nar ekşisinin içeriğinin daha net bir biçimde tüketicilere sunulmasını amaçlıyor.