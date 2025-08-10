Limon Fiyatları Yükseldi, Rekolte Düştü

2025 LİMON SEZONU BAŞLADI

2025 yılı limon sezonu, üreticiler açısından büyük bir hayal kırıklığı ile başladı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan’ın verdiği bilgilere göre, geçen yıl 641 bin ton olan limon üretimi bu yıl 380 bin tona gerilemiş durumda. Bu durum, rekoltede yüzde 40’lık bir kayıp anlamına geliyor. Soğuk hava koşulları, özellikle narenciye üretimini olumsuz etkiliyor.

SOĞUK HAVA KOŞULLARI VERİM KAYBINA YOL AÇTI

Zirai don nedeniyle limon ağaçlarında ciddi verim kaybı yaşanıyor ve bu olumsuz durum, fiyatlara da yansımasını sağlıyor. Pazarda limonun kilosu 180 liraya, marketlerde ise 200 liraya kadar çıkarken, adet fiyatları 24 liraya ulaşıyor. Üreticiler, bu sezon limon fiyatlarında kayda değer bir düşüş beklemediklerini belirtiyor. Depolarda yalnızca iki haftalık limon stoku kaldığı bildiriliyor.

ARZDAKİ AZALMA FİYATLARI YÜKSELTİYOR

Arzın azalması nedeniyle fiyatların yüksek seyretmesi bekleniyor. Tarım sektör temsilcileri, iklim değişikliğinin narenciye üretiminde ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve önümüzdeki yıllarda benzer dalgalanmaların yaşanabileceğini vurguluyor. Bu durum, üreticilerin gelecekteki planlarını da etkiliyor.