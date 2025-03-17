Limon Yüklü Kamyonet Kaza Yaptı, 2 Yaralı

KAZA YERİ VE OLAYIN GELİŞİMİ

Hatay’da meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobil ile limon yüklü bir kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın ardından kamyonet kurtuluş caddesindeki korkulukları aşıp dereye devrildi. Kazanın yaşandığı yer, Erzin ilçe merkezi Kurtuluş Caddesi olarak belirlendi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI VE YARALILARIN DURUMU

Kaza sonucunda araç içinde sıkışan sürücüler, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahalenin ardından, otomobil sürücüsü Y.B., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Y.B.’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi sürecinin devam ettiği bilgisi alındı.

POLİSİN İNCELEMELERİ

Kaza ile ilgili olarak, polis ekipleri geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. Olayın nedenlerine dair detaylı araştırmalar yapılıyor.