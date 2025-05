Limp Bizkit 17 Ağustos’ta konser verecek

KONSER TARİHİ VE MEKAN

NU Metal’in efsanevi grubu Limp Bizkit, 14 yıl aradan sonra tekrar İstanbul’da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Grubun solisti Fred Durst’un liderliğinde 1994 yılında Florida’da kurulan Limp Bizkit, 17 Ağustos Pazar günü Ataköy Marina Arena’da performans sergileyecek. En son 2011 yılında Rock’n Coke festivalinde sahne alan grup, İstanbul’daki bu konserini İticket Production ve TemaCC ortaklığıyla gerçekleştirecek.

MÜZİK DÜNYASINDAKİ YERİ

Limp Bizkit, kurulduğu 1994 yılından beri, 90’ların sonu ve 2000’lerin başında müzik sahnesinde önemli bir etki bırakan gruplardan biri oldu. Metal, hip-hop ve punk enerjisini birleştirerek nu metal akımının öncüsü haline gelen grup, milyonlarca albüm satışı ve asi duruşlarıyla bir dönemin kült simgelerinden biri haline geldi. Nookie, Break Stuff, My Way, Rollin’ ve Behind Blue Eyes gibi hit parçaları, hem radyo listelerinde hem de müzik televizyonlarında dönemin en popüler şarkılarından oldu.

30 yıldır müzik endüstrisinin içerisinde aktif olarak yer alan Limp Bizkit’in İstanbul konserinin biletleri, 2 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İticket ve Bubilet’te satışa sunulacak. Bu konser, grup hayranları için kaçırılmayacak bir fırsat olabiliyor.