Limp Bizkit İstanbul’a Dönüyor, Konser Bilgisi

GRUPUN YENİDEN İSTANBUL’DA GÖRÜNÜŞÜ

ABD’li rap rock ve nu metal müzik grubu Limp Bizkit, 14 yıl aradan sonra İstanbul’da müzikseverlerle bir araya gelecek. Konser, İticket Production ve TemaCC iş birliğiyle 17 Ağustos’ta Ataköy Marina Arena’da düzenlenecek.

NÜ METAL’İN ÖNCÜSÜ OLARAK TANINIYOR

Fred Durst’in liderliğinde 1994 yılında Florida’da kurulan Limp Bizkit, 1990’ların sonları ve 2000’lerin başında müzik dünyasına damga vuran gruplardan biri olarak biliniyor. Metal, hip-hop ve punk müziğini harmanlayarak nu metal akımının öncüsü haline gelen grup, büyük bir hayran kitlesine ulaşan albüm satışları gerçekleştirdi.

HİT ŞARKILARIYLA TANINIYOR

Limp Bizkit’in en çok bilinen şarkıları arasında “Nookie”, “Break Stuff”, “My Way”, “Rollin” ve “Behind Blue Eyes” bulunuyor. Grubun İstanbul konserinin biletleri ise 2 Haziran itibarıyla İticket ve Bubilet platformlarında satışa sunulacak.