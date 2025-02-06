Limyra Antik Kenti Yanındaki Arazi Kamulaştırılıyor

ANTİK KENT VE TURİZM ÇEKİM MERKEZİ

Finike ilçesinde, milattan önce 5’inci yüzyıla tarihlenen Limyra Antik Kenti, güneyindeki su altında kalan tarihi sütunlu caddesi ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Arkeolojik kazıların sürdüğü alanın kuzeyinde, orijinali Helenistik döneme ait olan ve milattan sonra 141 yılında büyük bir onarım geçiren tiyatro binası bulunuyor.

TİYATRO KAMULAŞTIRILACAK

Yapılaşmanın ve tarım arazilerinin ortasında kalan tarihi tiyatro ile ilgili önemli bir karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu karara göre, tarihi tiyatronun yanında bulunan 2 bin 300 metrekarelik tarım arazisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararda, “Limyra Antik Kenti Ziyaretçi Karşılama Merkezi ve Çevre Düzenleme Projesi kapsamında arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla Antalya İli, Finike İlçesi, Saklısu Mahallesinde bulunan özel mülkiyete ait 101 ada, 52 parsel numaralı taşınmazın, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.