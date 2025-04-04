Lincolnshire’da Bir Anne Şok Yaşadı. Oğlu Babasının Küllerini Yedi. Doktorlar “Su Verin” Dedi

1 YAŞINDAKİ OĞLUNUN BABASININ KÜLLERİNİ YEDİĞİNİ FARK EDEN ANNE ŞOK YAŞADI

İngiltere’nin Lincolnshire kentinde yaşayan Natasha Emeny, çamaşırları kirliye atmak için evin üst katına çıktığında oturma odasında beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. 1 yaşındaki oğlu Koah’ı küller içinde bulan Emeny, şok geçirerek hemen telefonuna sarıldı ve yaşadığı anları kayda aldı.

BEBEĞİN BABASININ KÜLLERİNİ YEDİĞİNİ ANLAYINCA TİKTOK’TAN PAYLAŞTI

Oğlunun farkında olmadan dedesinin küllerini yediğini fark eden Natasha Emeny, “Ne olduğunu bir süre sonra anladım” dedi. Emeny, yaşadığı bu sıra dışı olayı TikTok hesabından “Oğlunuz babanızı yediğinde” başlığıyla paylaştı. Görüntülerde, bebeğin yüzünün ve elleriyle etrafın küllerle kaplandığı, dekoratif kavanozun boş olduğu ve küllerin her yere saçıldığı görülüyor.

“YÜKSEK BİR YERE KOYMUŞTUM, ERİŞEMEZ DİYE DÜŞÜNMÜŞTÜM”

Küllerin saklandığı kabı ulaşılamayacak bir yere koyduğunu düşündüğünü söyleyen Emeny, “Oğlumun boyunun yetmeyeceğini sanmıştım ama yanılmışım” ifadelerini kullandı. Küçük çocuğun külleri yemesine rağmen herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı belirtilirken, anne doktorlarla görüştüğünü ve onların “Oğlunuza biraz su verin, iyi olacaktır” dediğini aktardı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Paylaşılan video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir kullanıcı, “Lütfen bunun bir 1 Nisan şakası olduğunu söyleyin” yazarken, Emeny buna “Keşke öyle olsaydı” cevabını verdi. Babasının hayatta olsaydı bu duruma güleceğini söyleyen Emeny, “O da kesinlikle kahkaha atardı; kara mizahı severdi” diye ekledi.