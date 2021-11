Linet İsrail için yarışacak

Türk kökenli Yahudi şarkıcı Linet, Eurovision’da İsrail’i temsil edebilmek için XFactor yarışmasına katıldı.

Jüri üyelerini etkileyerek bir sonraki tura geçmeyi başaran Linet, sesiyle ülkede büyük yankı uyandırırken, İsrail Büyükelçiliği de bir mesaj paylaştı.

Geçtiğimiz hafta corona virüsü atlatan Linet, ayağının tozuyla Eurovision’da temsil etmek istediği İsrail’e giderek, seçmelerin yapıldığı XFactor yarışma katıldı.

Tel Aviv doğumlu Türk asıllı Yahudi şarkıcı, performansıyla jüri üyelerini büyüledi ve bir sonraki tura geçmeye hak kazandı.

Linet, İbranice ‘Güneş’ ve bir dönem Burhan Çaçan’ın seslendirdiği ‘Akşam Olmadan’ şarkısını söyledi. Ünlü şarkıcı, sesiyle bazı jüri üyelerinin gözlerini doldururken, bir kısmı da şarkı sonunda Linet’i ayakta alkışladı.

XFactor yarışmasında Linet dışında Türk kökenli İzmirli bir aileden gelen Sapir Saban da yer aldı.

İsrail Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Türk kökenli İsrailli şarkıcılar Linet ve Sapir Saban @Eurovision 2022’de İsrail’i temsil etmek için XFactor yarışmasına katıldı. Türkiye’de de çok sevilen ünlü şarkıcı Linet Türkçe ve İbranice performansı ile bir sonraki tura geçmeye hak kazandı” ifadelerine yer verildi.

Türkiye, 2013’ten beri Eurovision’a katılmıyor.

Linet’in üst tura çıkmayı başardığı yarışmanın jüri koltuğunda ise 2018’de yapılan 63. Eurovision Şarkı Yarışması’nda, ‘I am not Your Toy’ şarkısıyla İsrail’i birinciliğe ulaştıran Netta Barzilai de yer aldı.

Öte yandan Linet, geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da çıktığı sahnede, İsrail’de asker kaçağı olduğu itirafında bulunmuştu.

46 yaşındaki Linet, şöyle konuştu:

“İsrail’de doğdum. 5 yaşımdan beri şarkı söylüyorum. Bir Türk sanat müziği sanatçısı kızıyım. Türk bayrağını, Türk müziğini her yerde gururla taşıyorum. Ne zaman okul bitti, ‘Askerlik vakti’ dediler. Ben de Türkiye’ye geldim. Asker kaçağıyım bu arada. Dedim ki ne olursam olayım Türkiye’de olayım, Türkiye’de öleyim.”

lk albümünü 10 yaşında İsrail’de yapan Linet, 1993 yılında Ani Ana isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katıldı.

Türkiye’deki ilk albümü 1995 yılında yayınlandı. Linet, Türkçe ve İbranicenin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söylüyor.