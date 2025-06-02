LinkedIn, 281 Çalışanını İşten Çıkardı

LinkedIn, Kaliforniya İstihdam Geliştirme Departmanına yaptığı resmi bildirim ile 281 çalışanını işten çıkardığını duyurdu. Bu durum, ana şirket Microsoft’un mayıs başında açıkladığı yaklaşık 6 bin kişilik (şirketin toplam iş gücünün yüzde 3’ü) işten çıkarma kararının bir parçası olarak ortaya çıktı. İşten çıkarmalar, San Francisco, Mountain View, Carpinteria ve Sunnyvale’de bulunan LinkedIn ofislerini etkiledi. En büyük kayıp, Mountain View ofisinde yaşandı. Kaliforniya’daki bu işten çıkarmalar sırasında özellikle yazılım mühendisleri ciddi şekilde etkilendi. Bunun yanı sıra, kıdemli ürün yöneticileri ve yetenek yönetimi direktörleri gibi farklı pozisyonlardaki çalışanlar da işlerinden ayrıldı.

İŞ ARAMA İLANLARIYLA TEKRAR SAHNEDE

LinkedIn, işten çıkarılan çalışanlara bu kararı 13 Mayıs’ta iletti. Çoğu işten çıkarılan kişi, LinkedIn platformu üzerinden paylaşım yaparak iş aradıklarını duyurmaya başladı. Şirketten bu konuda resmi bir açıklama yapılmazken, web sitesine göre dünya genelinde 30’dan fazla şehirde 18 binden fazla çalışanı mevcut. Bu, LinkedIn’in son iki yıldaki ikinci büyük işten çıkarma dalgası oldu. Şirket, 2023 yılında da yaklaşık 700 çalışanıyla yollarını ayırmış ve bu kararın “çeviklik ve hesap verebilirliği artırma” amacıyla alındığını bildirmişti.

MİCROSOFT İLE STRATEJİK DEĞİŞİM

LinkedIn, 2016 yılında Microsoft tarafından 26 milyar dolara satın alınmıştı. Nisan ayında yayımlanan verilere göre şirket, 2025 mali yılının üçüncü çeyreğinde 4,3 milyar dolar gelir elde etti. Bu durum, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7’lik bir artış sağladığına işaret ediyor.