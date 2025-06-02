LinkedIn, Çalışanlarını İşten Çıkardı

LİNKEDIN İŞTEN ÇIKARMALARINI AÇIKLADI

LinkedIn, Kaliforniya İstihdam Geliştirme Departmanına verdiği resmi bildirimle birlikte toplamda 281 çalışanını işten çıkardığını duyurdu. Bu durum, ana şirket Microsoft’un Mayıs ayının başında açıkladığı yaklaşık 6 bin kişilik işten çıkarma kararının bir parçası olarak gerçekleşiyor. İşten çıkarmalar, San Francisco, Mountain View, Carpinteria ve Sunnyvale’deki LinkedIn ofislerinde etkili oldu. En büyük kayıp ise Mountain View ofisinde yaşandı. Kaliforniya’da gerçekleştirilen bu işten çıkarmalarda, özellikle yazılım mühendisleri önemli ölçüde etkilendi. Ayrıca kıdemli ürün yöneticileri ve yetenek yönetimi direktörleri gibi farklı pozisyonlardaki çalışanlar da işten çıkarıldı.

LinkedIn, işten çıkarılan çalışanlarına bu durumu 13 Mayıs’ta bildirdi. Birçok kişi, LinkedIn platformu üzerinden iş aradıklarını duyurmak amacıyla paylaşım yaptı. Şirketin bu konuda resmi bir açıklama yapmadığı görülse de, web sitesine göre dünya genelinde 30’dan fazla şehirde 18 binden fazla çalışanı bulunuyor. Bu gelişme, LinkedIn’in son iki yılda yaşadığı ikinci büyük işten çıkarma dalgası oldu. Şirket, 2023 yılı boyunca yaklaşık 700 çalışanıyla yollarını ayırmış ve bu kararın “çeviklik ve hesap verebilirliği artırma” amacı taşıdığını ifade etmişti.

LİNKEDIN VE MICROSOFT İLİŞKİSİ

LinkedIn, 2016 yılında Microsoft tarafından 26 milyar dolara satın alındı. Nisan ayında açıklanan verilere göre, şirket 2025 mali yılının üçüncü çeyreğinde 4,3 milyar dolar gelir elde etti. Bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7’lik bir artış anlamına geliyor.