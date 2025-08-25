Lisa, Bisikletle Dönerken Saldırıya Uğradı

Olayın İncelenmesi

Hollanda’da 17 yaşındaki Lisa, bisikletiyle evine dönerken kendisini takip eden bir şahsı fark etti. Yardım isteyebilmek için polisi aradığı esnada saldırıya uğradı ve bıçaklanarak hayatını kaybetti. Lisa’nın cansız bedeni, Johan Cruijff Arena yakınlarında yol kenarındaki hendekte bulundu. Genç kız, arkadaşlarıyla dışarıda bulunduğu bir gece şiddetli bir saldırıya maruz kaldı ve yanında bisikleti mevcuttu.

Şüpheli ve Önceki Suçlamalar

Olayın baş şüphelisi olan 22 yaşındaki bir sığınmacının, dört gün önce Amsterdam’da bir kadına tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındığı bildiriliyor. Ayrıca, başka bir kadına yönelik saldırıda bulunduğu iddiaları da mevcut. Lisa’nın acımasız bir şekilde öldürülmesi, ülkede büyük bir öfke ve tepki yarattı. Kadın hakları ve güvenliği için “Geceyi Geri Al” kampanyası, ülke genelinde destek görmeye başladı. Sosyal medya platformlarında paylaşılan şiirler ve mesajlar, Lisa’nın son anlarını ve kadınların sokaklarda güvenle yürümeleri gerektiğini vurguladı.

Toplumsal Tepkiler

Rotterdam’da yaklaşık 500 kişi “Kadın Cinayetlerine Karşı Yürüyüş” düzenleyerek toplumsal bir dayanışma sergiledi. Ajax futbol kulübünün maçında tribünler, Lisa’nın anısına saygı duruşunda bulundu ve pankartlar açıldı. Polis, Lisa’nın evine dönerkenki son 7 dakikasına ait güvenlik kamerası görüntülerinin kaybolduğunu duyurdu. O anlarda yoldan geçen scooter sürücüsü, açık renkli bir kamyonet ve küçük bir otomobilin sürücülerine ulaşma çağrısında bulundu. Lisa’nın ailesi, büyük bir yıkım yaşadıklarını belirterek mahremiyet talebinde bulundu: “Kalplerimiz kırık. Lisa’nın kaybını huzur içinde anabilmek istiyoruz.”

Politik Etkiler

Bu olay, Hollanda’da sığınmacı politikalarının yeniden tartışılmasına yol açtı. Aşırı sağcı lider Geert Wilders, ülkenin sığınmacılara kapatılması gerektiğini savundu. Ayrıca, Hollanda’da 29 Ekim’de erken seçim yapılacağı belirtildi.