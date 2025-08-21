Haberler

Lisa Cook, İstifa Çağrısına Yanıt Verdi

ISTIFA ÇAĞRILARINA YANIT

ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, ‘mortgage dolandırıcılığı’ iddiaları doğrultusunda kendisine yapılan istifa çağrılarına yanıt verdi. Cook, Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte’nin iddialarının yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump’ın çağrıları sonrasında bir açıklama yaptı. Pulte’nin, Cook’un Fed’e katılmadan önce 4 yıl önce yaptığı bir mortgage başvurusu nedeniyle soruşturma talebinde bulunduğunu sosyal medyada açıkladığını ifade etti.

GÖREVİMDEN İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM

Cook, “Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok” şeklinde konuştu. Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak mali geçmişine dair her türlü soruyu ciddiye aldığını belirten Cook, bu sebeple meşru sorulara yanıt vermek ve gerçekleri ortaya koymak adına doğru bilgileri topladığını aktardı.

Atça’da Futbol Turnuvası Başladı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, Atça Mahallesi 103. kurtuluş yılı için futbol turnuvası organize etti. Sekiz takımın yer aldığı etkinlik, 4 Eylül'e kadar devam edecek.
Zafer Aygün, Tek Aşamalı Protezle Rahatladı

İş kazası sonucu dört yıl boyunca kalça ağrıları çeken 49 yaşındaki Zafer Aygün, gerçekleştirdiği protez ameliyatı ile sağlığına kavuşarak ağrısız yürümeye başladı.

