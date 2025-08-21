Lisa Cook, İstifa Çağrısına Yanıt Verdi

ISTIFA ÇAĞRILARINA YANIT

ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, ‘mortgage dolandırıcılığı’ iddiaları doğrultusunda kendisine yapılan istifa çağrılarına yanıt verdi. Cook, Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte’nin iddialarının yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump’ın çağrıları sonrasında bir açıklama yaptı. Pulte’nin, Cook’un Fed’e katılmadan önce 4 yıl önce yaptığı bir mortgage başvurusu nedeniyle soruşturma talebinde bulunduğunu sosyal medyada açıkladığını ifade etti.

GÖREVİMDEN İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM

Cook, “Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok” şeklinde konuştu. Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak mali geçmişine dair her türlü soruyu ciddiye aldığını belirten Cook, bu sebeple meşru sorulara yanıt vermek ve gerçekleri ortaya koymak adına doğru bilgileri topladığını aktardı.