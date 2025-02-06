More
Spor

Lisandro Martinez Sezonu Kapattı!

lisandro-martinez-sezonu-kapatti

Sakatlık Haberi

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Arjantinli savunma oyuncusu Lisandro Martinez’in çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonun geri kalan kısmında yer alamayacağını duyurdu. Kulüpten gelen bilgilere göre, Premier Lig’de geçen hafta Crystal Palace ile yapılan maçta sakatlanan Martinez’in sağ diz ön çapraz bağında yırtık olduğu belirlendi.

Sezonu Kapatma

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, 27 yaşındaki oyuncu bu sezon Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 32 maça çıktı ve sezonu kapattı. Martinez’in yaşadığı bu sakatlık, takım için önemli bir eksiklik yaratıyor.

ÖNEMLİ

Manşet

Yusuf Demir Performansıyla Maça Damga Vurdu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'a karşı 1 gol ve 2 asistle oynayan Galatasaraylı Yusuf Demir, maçın yıldızı oldu ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Gündem

ABD’de İşsizlik Başvuruları Tahminleri Aştı

ABD'de 1 Şubat itibarıyla işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 219 bine yükselerek piyasa tahminlerini aştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.