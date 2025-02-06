Lisandro Martinez Sezonu Kapattı!

Sakatlık Haberi

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Arjantinli savunma oyuncusu Lisandro Martinez’in çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonun geri kalan kısmında yer alamayacağını duyurdu. Kulüpten gelen bilgilere göre, Premier Lig’de geçen hafta Crystal Palace ile yapılan maçta sakatlanan Martinez’in sağ diz ön çapraz bağında yırtık olduğu belirlendi.

Sezonu Kapatma

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, 27 yaşındaki oyuncu bu sezon Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 32 maça çıktı ve sezonu kapattı. Martinez’in yaşadığı bu sakatlık, takım için önemli bir eksiklik yaratıyor.