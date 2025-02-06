Lise Diploması İçin Ailece Eğitime Başladılar

PATENTİF BİR AİLE GELENEĞİ

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde oto lastik tamircisi Murat Aykut (44), kardeşi Ercan Aykut (42) ile birlikte oğlu Eray Aykut’un (16) Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümüne kaydoldu. Murat Aykut, “Kardeşimle ben de Eray’ın sayesinde MESEM’e kaydolduk, içimde üzüntü kalan lise diplomamı alacağım” diyor. Oğlunun mesleğine olan ilgisi doğrultusunda Eray Aykut, Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümüne kayıt yaptırmak için tercihini yaptı. Ortaokul mezunu olan Murat Aykut da, oğlu ile birlikte MESEM’e başvurdu. Hem lise diplomasına hem de ustalık ve usta öğreticilik belgelerine sahip olmak amacıyla okula başlayan Murat Aykut, bu süreçte kendi kardeşini de kaydettirdi.

KALFALIK BELGESİ HEDEFİ

MESEM’e kaydolma nedenini iş hayatına hızlı bir giriş yapmak olarak belirten Eray Aykut, “Babamın jant ve lastik sektöründe ona yardımcı olmak istedim. Hızla iş hayatına atılmak amacıyla İlkadım’daki MESEM okuluna yöneldim. 11’inci sınıf öğrencisiyim. Haziran ayından sonra kalfalık belgemi alacağım. 13’üncü sınıfa geçtiğimde ise ustalık ve lise diplomamı elde edeceğim” ifadelerini kullanıyor.

DOKTORLUK KONTESİ

Murat Aykut, babasından devraldığı mesleği sürdürdüğünü belirtiyor. “Bu işi severek yapıyoruz. Öğrencilik hayatım şöyle başladı. Okul okuyamamış olmak beni çok üzüyor. Arkadaşlarım okudu, belli yerlere geldi. Bu yüzden birkaç yıl bunun üzüntüsünü yaşadım. Arkadaşlarım doktor oldu. Onlar hastalara bakarken ben de lastik ve jant doktoru oldum” diyor.

DİPLOMA HEDEFİ

Lise diploması almak için devam eden Murat Aykut, “Okulun sağladığı bir program sayesinde haftanın 5 günü derse giriyorum. Lise diplomasını almak için 1’inci dönemi geçtim. Allah’ın izniyle içimde kalan o üzüntüyü ortadan kaldırmak için yarı dönem sonra lise diplomamı da alacağım” açıklamasını yapıyor.

Samsun İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Öğretmeni Süleyman Özenç, “Okulumuzun yönetmeliği gereği sanayideki çalışan öğrencilerimize koordinatörlük hizmeti sunuyoruz. Eray Aykut, bu hizmetin yararlanıcılarından biri. Kendisine haftalık ziyaretlerde bulunup iş yerinde neler yaptığını takip ediyorum. Gördüğüm kadarıyla bu işletme tamamen bir aile şirketi. Eray’ın öğrencilik süresi boyunca diğer çalışanların belgelerinin eksik olduğunu tespit ettik. Eray’ın babasının da belgesi olmadığı için MESEM’de buna yönelik gerekli adımları attık. Kalfa ve usta belgelerini alabilmesi için gerekli destekleri sağladık. Aynı zamanda Eray’ın amcasının da belgeleri eksik, onun da belge alabileceğini belirleyip ona da kalfalık ve ustalık belgesini vererek süreci tamamladık” diye konuştu.