Lise Eğitimi Kısalacak Mı? 3 Model

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber’e yaptığı açıklamada, zorunlu lise eğitiminin süresinde değişiklik yapılabileceğini duyurdu. Sanayi ve ticaret sektörlerinin “nitelikli iş gücü” taleplerine yanıt vermek amacıyla gündeme gelen önerilerin, toplumsal uzlaşı sağlanması durumunda kabine tarafından değerlendirilebileceğini belirtti. Üç farklı eğitim modeli şu anda tartışılıyor: 3+1 Eğitim Modeli, 2+2 Eğitim Modeli ve Yaş Esaslı Model. Bu modeller, lise eğitiminin süresini düşürerek gençlerin erken yaşta iş gücüne katılmasını ya da üniversiteye geçişin isteğe bağlı hale getirilmesini hedefliyor.

3+1 EĞİTİM MODELİ: LİSE 3 YILA İNİYOR

Bu modelde, zorunlu lise eğitimi 3 yıl olarak belirlenecek. Öğrenciler, 11. sınıfı geçtikten sonra lise diplomasını alabilecek. 12. sınıf ise tamamen isteğe bağlı olacak ve üniversite sınavına hazırlık için özel bir müfredat sunulacak. Bu yaklaşım, erken iş gücüne katılımı teşvik etmeyi ve üniversiteye hazırlığı daha esnek hale getirmeyi amaçlıyor. Hürriyet’e göre, model sanayi sektörünün taleplerini karşılayacak şekilde ortaya çıkmış ve mevcut sisteme en uygun seçenek olarak değerlendiriliyor.

2+2 EĞİTİM MODELİ: ZORUNLU EĞİTİM 2 YIL

Daha radikal bir seçenek olan 2+2 modeli, zorunlu lise eğitimini 2 yıla düşürüyor. 10. sınıfı tamamlayan öğrenciler, 16 yaşında lise diploması alabilecek. İsteyen öğrenciler, ek 2 yıl daha eğitim alarak üniversiteye hazırlanmaya ya da mesleki eğitim programlarına yönelmeye karar verebilecek. Bu modelin, özellikle mesleki eğitim ve erken iş gücüne katılımı teşvik etmek gibi bir hedefi bulunuyor. Ancak uzmanlar, 2 yıllık eğitimin akademik yeterlilik açısından tartışmalı olabileceğini ifade ediyor.

YAŞ ESASLI MODEL: 16 YAŞINDA DİPLOMA

Üçüncü öneri, zorunlu eğitimi yaş masasına oturtuyor. Bu modele göre, 16 yaşını dolduran öğrenciler, sınıf seviyesinden bağımsız olarak zorunlu eğitimlerini tamamlamış sayılacak ve lise diplomasını elde edebilecek. Model, öğrencilerin bireysel gelişim hızlarını göz önünde bulundurmayı ve erken mezuniyeti olanaklı kılmayı hedefliyor. Ancak, yaş esaslı sistemin eğitim kalitesi üzerindeki etkisi ve uygulama zorlukları sosyal medyada sıkça tartışılıyor.

BAKAN TEKİN’İN AÇIKLAMALARI

Bakan Tekin, önerilerin sanayi ve ticaret odalarından gelen “nitelikli iş gücü” talepleri doğrultusunda şekillendiğini dile getirdi. “Toplumsal uzlaşı sağlanabilecek düzenlemeler kabine tarafından değerlendirilecek” dedi. Modellerin pilot uygulamalarla test edilebileceğini belirten Tekin, mevcut 12 yıllık zorunlu eğitimin (4+4+4) yapısında esneklik sağlanmasının, hem öğrencilerin hem de iş dünyasının ihtiyaçlarına yanıt vereceğini savundu.