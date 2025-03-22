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Lise Öğrencileri Jandarmayı Tanıma Etkinliği

ETKİNLİKTE KATILIMCI ROLÜ

Aydın’ın Efeler ilçesinde düzenlenen etkinlikte, lise öğrencileri jandarma ile ilgili merak ettikleri konuları öğrenme fırsatı buldu. Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın koordinasyonunda devam eden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin (JSGA) tanıtım çalışmaları kapsamında, ilgili ekipler Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğretmenlerle ve öğrencilerle buluştu.

JANDARMA HAKKINDA BİLGİ PAYLAŞIMI

Gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere JSGA’nın tanıtımı yapılırken, okul bahçesinde kurulan Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın tanıtım stantları da yoğun ilgi gördü. Hem öğretmenler hem de öğrenciler, bu stantları ziyaret ederek bilgi alma fırsatı yakaladı.

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