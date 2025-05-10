Lise Öğrencileri, Teknoloji Projeleriyle Parladı

TEKNOLOJİ PROJELERİYLE GÖZ DOLDURDULAR

Lise öğrencileri, teknoloji alanındaki projelerini sergilemek için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Liselerde Bilim Uygulamaları İstanbul İl Sempozyumu’nda bir araya geldi. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen sempozyum, “Geleceğin Teknolojileri: Ekonomi ve Finans” temasını işledi. Sempozyuma İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Avcı, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Demirkaya, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin ve birçok okul müdürü ile lise öğrencileri katıldı. Öğrenciler, projeleri ile dikkat çekti ve sunum yaparak bilimsel çalışmalarını tanıttı. Atölyeleri gezdikten sonra katılımcılara sertifikalar verildi.

TEKNOLOJİNİN GELECEĞİ ÜZERİNE TARTIŞMA

Açılış konuşmasını yapan Dr. Ömer Avcı, etkinliğin önemine dikkat çekti. Avcı, “Bugün burada teknolojinin geleceğini ekonomi ve finans başlıkları altında konuşarak, yalnızca bugünü değil geleceği de şekillendirecek bir tartışmanın kapısını aralıyoruz. Bilim ve teknoloji artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Ancak şunu özellikle belirtmek isteriz ki, bilim dediğimiz alan yalnızca deneylerden, verilerden ve gözlemlerden ibaret değildir. Bilimin özünde metafizik sezgisellik diye adlandırdığımız derinlikli bir felsefi arka plan da bulunmakta” dedi.

MİLLİ HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN DESTEK ŞART

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, milli eğitimdeki hedeflere ulaşmanın önemini vurguladı. Şahin, “Ülkemizin koyduğu milli hedefler var. Biz de üniversiteler olarak bu milli hedeflere kısa zamanda ulaşmak için katkı sunmak zorundayız. Üniversitelerin en önemli misyonlarından biri paydaşlarıyla birlikte hedeflere yürümektir. Dolayısıyla hepimiz eğitimin bir parçasıyız. Eğitimin kalitesini, üniversitedeki çıktılara yansıtmak çok önemli” ifadelerini kullandı. Şahin, üniversitelerin lise düzeyindeki bilimsel çalışmaları desteklemeye her zaman hazır olduklarını belirtti.

ALTERNATİF YAKIT PROJESİ

Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nden 9’uncu sınıf öğrencisi Defne Yılmaz, hidrojen yakıtı üzerine yaptıkları projeyi tanıtma fırsatı buldu. Yılmaz, “Dünyadaki fosil yakıtların artışı ve çevresel etkileri nedeniyle alternatif enerji kaynaklarına yönelme önemli hale geldi. Temiz ve sürdürülebilir enerji kaynağı olarak hidrojeni seçtik ve bu projede önemli bulgulara ulaştık” dedi. Yılmaz, İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne projelerini tanıtma fırsatı verdiği için teşekkür etti.

YAPAY ZEKA ARAŞTIRMALARI

Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi’nden Mert Yıldırım ve Rana Ezgi, yapay zekanın fabl oluşturması üzerine yaptıkları çalışmayı paylaştı. Yıldırım, “Yapay zekalara fabl ürettirdik ve bunu analiz ettik. 50 kişilik bir anket ile insanların yapay zeka ve insan yapımı fablları ayırt etme yetisini inceledik. Sonuçlar, yapay zeka tarafından yazılan fablların insan yapımı fabllardan ayırt edilebildiğini gösterdi” dedi. Rana Ezgi de, “Gelecekte yapay zekanın Türkçe altyapılı versiyonunu oluşturmayı hedefliyoruz. Detaylı bir çalışma ile bu yapay zekayı daha verimli bir hale getirebiliriz” diyerek sözlerini tamamladı.