Lise Öğrencilerinden Mehmetçik’e Destek Atkısı

ÖĞRENCİLERİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Aydın’ın Efeler ilçesindeki lise öğrencileri, kış mevsiminin soğuk şartlarında, Suriye’de görevde olan askerler için kendi elleriyle ördükleri atkıları, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’na teslim etti. Efeler Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin öğrencileri, öğretmenleri ve velileri, bu anlamlı sosyal sorumluluk projesiyle yine örnek bir adım attı. ‘Atkılar Takılsın Mehmed’im Isınsın’ projesi çerçevesinde, öğretmenler, öğrenciler ve veliler, Suriye Görev Gücü’nde bulunan Mehmetçik için atkı ördü. Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla tam olarak 101 adet atkı ören öğrenciler, bu atkıları okul yönetimi ve öğretmenleriyle beraber Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na teslim etti.

ATAKLAR JANDARMAYA TESLİM EDİLDİ

Okul tarafından hazırlanan 101 atkı, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’na ulaşarak buradaki jandarma komandolarına iletildi. Konuyla ilgili Jandarma Genel Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Aydın Efeler Adnan Menderes İmam Hatip Lisesi’nin kıymetli öğrencileri tarafından Suriye Resulayn’da görevli kahramanlarımız için gönderilen 101 atkı, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığımız tarafından teslim alındı ve Jandarma Komandolarımıza teslim edildi.” denildi. Ayrıca, “Genç kardeşlerimizin bu güzel davranışlarına karşılık Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığımız da, hem Jandarma Komando heykelini hem de Fetih Sancağını öğrencilerimize hediye olarak gönderdi. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

GENÇLERİN BAĞIŞLAYICI RUHU

Bu proje sadece bir sosyal sorumluluk değil, aynı zamanda gençlerin vatanseverlik duygusunu ve birlik beraberlik ruhunu da ortaya koyuyor. Öğrencilerin hazırladığı atkılar, Suriye’de görevde olan Mehmetçiklerin soğuk kış günlerinde ısınmalarına katkı sağlıyor. Bu tür etkinlikler, gençlerin topluma karşı olan sorumluluklarını arttırmakta ve duyarlılık bilincini güçlendirmektedir.