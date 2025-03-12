Lise Öğrencilerine Bilgilendirme Programları Düzenlendi

POLİSİN BİLGİLENDİRME PROGRAMLARI

Erzurum’da, polis, lise öğrencilerine yönelik bilgilendirme programları düzenliyor. Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen bu projeler, terör örgütlerinin eleman temin etmesini engellemeye, terör konusunda farkındalık oluşturmaya, şiddete varan aşırılıkların önlenmesine ve gençlerin milli ve manevi duygularını pekiştirmeye yönelik olarak tasarlandı. Amaçlarından biri de devlet ve millete bağlılığı artırarak, milli birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek.

GENÇLERE YÖNELİK SUNUMLAR

Bu proje kapsamında Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Şehit Yakup Sürücü Anadolu Lisesi, Aziziye Adnan Menderes Anadolu Lisesi ve Aziziye Emel Çatal Anadolu Lisesi’nde öğrencilere terör örgütleri hakkında bilgilendirme sunumları yapıldı. Gerçekleştirilen etkinliklerle birlikte toplamda bin 700 öğrenciye ulaşılarak, katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Bu tür etkinlikler, gençlerin bilinçlenmesi ve güvenli bir gelecek hedeflenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.