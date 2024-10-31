Lise Öğrencisi Marangozluk Mesleğini Öğreniyor

GENÇ KADIN MARANGOZLUK HAYALİ KURUYOR

Batman’da yaşayan 17 yaşındaki Sima Elhilali, babasının yanında 10 yıldır marangozluk yapıyor. Açık öğretimden lise eğitimini sürdüren Elhilali, gelecekte askeri alanda veya hukuk eğitimi almaya karar vermiş. Merkez Şafak Mahallesi’nde marangozluk yapan babasının yanında zanaat öğrenen Sima, bu süreçte hem teori hem uygulama alanında kendini geliştiriyor. Lise eğitimini tamamladıktan sonra hangi yöne gideceğine dair net bir kararı var.

MARANGOZLUKTA KADIN FİGÜRLERİ ARTMIŞ OLACAK

Sima Elhilali, dükkanın içinde matkap, tutkal vurma, bant ve freze gibi aletlerle çalışırken insanların şaşkın bakışlarıyla karşılaştığını dile getiriyor. Genellikle babası inşaata giderken, Sima daha hafif işlerle ilgileniyor. “Ağır iş olduğu için yapmana gerek yok, başka masaüstü işlerde çalışabilirsin” diyen babası, kızının da bu alanda yer almasını destekliyor. Elhilali, “Kadınların bu meslekte daha fazla yer alması gerekiyor. Kadının değdiği her yer güzelleşiyor. Kadınlar ve erkekler birlikte çalışabilir.” şeklinde düşüncelerini aktarıyor.

GELECEĞİN KADIN MARANGOZU

Babasının neredeyse 40 yıldır marangozluk yaptığını dile getiren Elhilali, “10 yıldır çocukluğumdan beri buraya gidip geliyorum. Bu meslekte ilerlemek istiyorum. Gelecekte kendi işimin içinde aktif olmak, çalışabilmek istiyorum.” ifadesini kullanıyor. Mesleğin genellikle erkeklere ait olduğunu ve bu sebeple kadınların görünce insanların şaşırdığını ekliyor. Genç yaşında kariyerine bu alanda yön vermenin, insanlara olumlu bir örnek olmanın mutluluğunu yaşadığını vurguluyor.