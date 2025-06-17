Lise Puanları Belli Oldu

LİSE PUANLARI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

Lise puanları hakkında bilgi talebi, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki adaylar tarafından sıklıkla yapılıyor. LGS taban puanları, 2025 yılı için EBA ve MEB platformlarında erişime açıldı. Hangi liseye hangi puanla giriş yapılacağı artık belirginleşti. 2025 LGS taban puanları listesi, öğrencilerin hem kendi yüzdelik dilimlerini hem de hedefledikleri liselerin geçen yılki yerleştirme verilerini karşılaştırarak daha bilinçli tercihler yapmalarını sağlıyor.

PEDAGOGİK GÖSTERGELERİN GÜNCELLENMESİ

MEB tarafından yayınlanan 2025 LGS yerleştirme kılavuzuna göre, Türkiye genelindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri belirlendi. Bu liste, LGS taban puanları 2025 doğrultusunda Anadolu, Fen, Meslek ve İmam Hatip liseleri için ayrıntılı bilgiler sunuyor. İstanbul’da en yüksek puanla öğrenci kabul eden lise, 500,0000 puan ile Galatasaray Lisesi oldu ve bu okul sıralamada en üstte yer aldı. Bunu İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi izliyor.

BÖLGESEL ANALİZLERİN DEĞERLENDİRMESİ

İstanbul LGS taban puanları 2025 listesi, Avrupa ve Anadolu yakası olarak iki bölümde sunuldu. Ankara verilerine göre, Ankara Fen Lisesi 494,5234 puanla lider konumda. Öğrenciler için diğer yüksek taban puanlarını taşıyan okullar arasında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi ve Gazi Anadolu Lisesi öne çıkıyor. İzmir’de ise, 492,0992 puan ile İzmir Fen Lisesi listenin en üstünde yer aldı. Bornova Anadolu Lisesi ve Atatürk Lisesi gibi köklü okullar da yüksek yüzdelik dilimlere sahip.

Meslek liseleri ve İmam Hatip liseleri için LGS taban puanları 2025 listesi, genellikle %5 ila %60 arası değişen yüzdelik dilimlerle sıralandı. Özellikle sağlık meslek liseleri ve proje imam hatip okulları, bu yıl da büyük bir ilgi gördü. Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 4 Ağustos 2025’te açıklanacak.