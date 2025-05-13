Lise Şiddet Olayı Sosyal Medyada Yaygınlaştı

ŞİDDET OLAYI SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir lisede meydana gelen bir şiddet vakası, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Milyonlarca kişi tarafından izlenen görüntülerde, bir liseli kızın erkek arkadaşıyla birlikte gördüğü başka bir kız öğrenciye koridorda aniden saldırdığı anlar yer alıyor. Saldırı esnasında çevrede bulunan öğrencilerin durumu izlemekle yetinmesi dikkatleri çekti.

OLAYIN NEDENİ KIYSAKLIK OLARAK GÖSTERİLİYOR

Yaşanan olayın kıskançlık kaynaklı olduğu belirtiliyor. Görüntülerde, saldırgan öğrenci hedef aldığı kızı saçından tutarak yere düşürüyor ve ardından yumruk ve tekmelerle saldırıyor. Olay sırasında saldırganın erkek arkadaşı ise müdahalede bulunmuyor. Bazı öğrencilerin olayı cep telefonlarıyla kaydettiği de görülüyor. Video sosyal medyada yayıldıktan sonra, eğitim uzmanlarından ve toplumun çeşitli kesimlerinden sert tepkiler geldi. Uzmanlar, gençler arasındaki şiddetin ciddi boyutlara ulaştığını ve okullardaki denetim eksikliklerine dikkat çekiyor.

YETKİLİLERDEN PARTİKÜLER AÇIKLAMALAR GELİYOR

Yerel yetkililer, olayın gerçekleştiği okulda disiplin soruşturması başlatıldığını ve saldırgan öğrenci hakkında yasal işlem yapılabileceğini bildiriyor. Aynı zamanda, videoyu paylaşan kullanıcılar vasıtasıyla, olayın hangi eyalet ve okulda meydana geldiği bilgisi araştırılıyor. Uzmanlar bu tür olayların önlenmesi için okullarda rehberlik ve psikolojik destek hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.