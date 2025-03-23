Liseler Arası Bilek Güreşinde Niğde Başarısı

BAŞARILI SPORCU HAYRİ MERT KARTAL’DAN BÜYÜK BAŞARI

Niğde Bor ŞNP Anadolu Lisesi’nden öğrencisi Hayri Mert Kartal, Liseler Arası Bilek Güreşi Müsabakalarında dikkat çekici bir başarı sağladı. 18-19 Mart tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilen Liseler Arası Bilek Güreşi Bölge Müsabakaları’nda Niğde’yi temsil eden genç sporcu, sağ ve sol kolda ikinci olarak Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.

BÖLGE MÜSABAKALARINDA RAKİPLERİNİ GEÇTİ

Niğde il birincisi olarak bölge müsabakalarına katılan Hayri Mert Kartal, burada 10 ilin en iyi bilek güreşi sporcularıyla yarıştı. Kayseri, Kırşehir, Adana, Nevşehir, Kilis, Gaziantep, Mersin gibi illerin birincileriyle karşılaşan Kartal, gösterdiği üstün performans ile Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkını kazandı.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI YOLUNDA

Genç sporcu, Nisan ayında Manisa’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’nda Niğde’yi temsil edecek. Bu başarı, Hayri Mert Kartal’ın gelecek vaat eden bir sporcu olduğunun sinyallerini veriyor.