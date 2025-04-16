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Liseler Arası Voleybol Şampiyonası Sona Erdi

ŞAMPİYONLAR BELİRLENDİ

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilen Liseler Arası Voleybol Erkekler Şampiyonası, heyecan dolu maçlarla sona erdi. 16 Nisan 2025’te Sivrihisar Kapalı Spor Salonu’nda yapılan bu turnuvada, takımlar sahada oldukça yüksek bir performans sergileyerek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

TEBRİKLER VE BAŞARILAR

Şampiyona sonunda, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, şampiyon olan okul takımlarını ve antrenörlerini kutladı. Aynı zamanda tüm katılımcılara da başarılar dileyerek, turnuvanın genç sporcular için önemli bir deneyim olduğunu vurguladı.

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