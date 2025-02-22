Liselerde Yeni Dönem ve Yeni Kurallar

YENİ YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Okul işleyişi, öğretmen atamaları, öğrenci transferleri ve diploma işlemleriyle ilgili güncellemeleri içeren ‘Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenlemelere göre, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara atanan öğretmen ve yönetici adaylarının, Milli Eğitim Akademisi tarafından belirlenen eğitim programlarına katılması zorunlu hale getiriliyor. Merkezi sınavla öğrenci alan okulların seçimi, değerlendirilmesi ve izlenmesi süreçleri gözden geçirilerek, bu okulların belirlenmesinde daha şeffaf ve tarafsız kriterler uygulanması amaçlanıyor.

ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN YENİ DÜZENLEME

Beden eğitimi dersi kapsamında etkinliklere katılamayacak olan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin rapor alma zorunluluğu getiriliyor. Ayrıca, diplomanın kullanılamaz halde yıpranması ya da kaybolması durumunda yeniden düzenlenmeyecek ve bu durumda bir öğrenim durum belgesi verileceği belirtiliyor. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ancak öğrenim hakkı olan öğrencilerin, gelecek öğretim yılında bir işletme ile sözleşme imzalayarak okula devam edebilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılıyor.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Yabancı uyruklu öğrencilerin denklik işlemleriyle ilgili yeni kurallar belirlenerek, bu öğrencilerin kayıt işlemlerini ekim ayının sonuna kadar yaptırmaları halinde diploma alabilecekleri hükme bağlandı. Ayrıca, okulda atölye ya da laboratuvar öğretmenliği alanında müdür yardımcısı olmayacaksa, gerekli şartları taşıyan bir müdür yardımcısının bu görevi yerine getirebileceği ifade ediliyor.

YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİNE HİZMET İÇİ EĞİTİM

Yabancı dil öğretmenlerine, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitim sağlanacağı belirtildi. Eğitim ve öğretim ortamında öğrencilere olumsuz davranışlardan koruma amacıyla gerekli tedbirlerin alınması ve velilerle işbirliği sağlanması önem taşıyor. Türk Dili ve Edebiyatı ile Yabancı Dil derslerinde gerçekleştirilecek sorumluluk sınavlarının ise yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada düzenlenmesine karar verildi. Yeni yönetmelik hükümlerinin uygulanması Milli Eğitim Bakanı tarafından yürütülecek.