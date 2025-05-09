Liseli Öğrenciler Bilim Projelerini Sergiledi

GENÇLERİMİZİN BİLİMSEL YETENEKLERİ SERGİLENİYOR

Erzincan’daki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, çevrelerinde karşılaştıkları sorunlara yönelik geliştirdikleri bilimsel çözümleri içeren 17 projeyi sergiledi. Fuar, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, şube müdürleri, eğitim sendikaları temsilcileri ve okul müdürlerinin katılımıyla yapıldı. “Mesleğim Var Çünkü Meslek Liseliyim” sloganıyla düzenlenen Bilim Fuarı, öğrencilerin öğretmenleri rehberliğinde hazırladıkları projelerin ziyaretçilerle buluşmasına imkan sağladı.

PROJELERİN GÖSTERİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, sergideki 17 projeyi tek tek inceleyerek öğrencilere dinleme fırsatı buldu. Kartal, projelerin değerlendirilmesi sırasında yaptığı açıklamada, “17 eserimiz bugün sergilenmektedir. Öğrencilerimiz ve danışman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan sergiyi birlikte gezdik. Öğrencilerimizin zekası ortaya çıkıyor. Aslında bu eserlerin ortaya çıkması kadar eserlerin sunumu da önemli. Öğrencilerimizin sunarken ki tavırları ve anlatışları da kayda değer. Ben gerçekten çok etkilendim” dedi.