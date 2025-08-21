Litvanya Asker Göndermeye Hazır Olduğunu Açıkladı

ASKER GÖNDERME HAZIRLIĞI

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Ukrayna’ya asker göndermeye hazır olduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Nauseda, Litvanya televizyonu TV3’e yaptığı açıklamalarda barış misyonu çerçevesinde bu adımı atmanın mümkün olduğunu belirtti. Pullarını oldukça iyi bir şekilde belirleyerek, Litvanya’nın bu barış misyonuna katılımının, nicelik açısından Afganistan’daki katılımlarından belirgin bir şekilde farklı olmayacağını aktardı.

ASKER SAYISI VE TEÇHİZAT

Cumhurbaşkanı, gönderecekleri asker sayısının yaklaşık 200 olacağını duyurdu. “Parlamentonun sağladığı yetkinin elverdiği ölçüde gerek asker gerekse askeri teçhizat göndererek katkıda bulunmaya hazırız” diyen Nauseda, şu an için asker göndereceklerini ifade etmenin erken olduğunu, ayrıca Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde Litvanya için farklı taleplerin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

GÖNÜLLÜLER KOALİSYONU

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in liderliğinde geçtiğimiz Mart ayında imzalanan Ukrayna’nın barış anlaşmasının ardından, bu ülkeye yönelik kapsamlı bir destek planı hazırlamak amacıyla oluşturulan Gönüllüler Koalisyonu şu an 34 üye ülkeye sahip. Bu koalisyonun hedefleri arasında bölgede istikrarı sağlamak ve gerçekleşecek barış sürecine destek olmak bulunuyor.