Litvanya, Finalde Bulgaristan’ı Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Radomir Vojinovic (Karadağ), Çisil Güngör (Türkiye), Laure Coanus (Fransa)

Litvanya takımında; Kavaliauskaite 5, Gureviciute 23, Galvanauskaite 21, Peleckyte 11, Gaubyte, Doksaite 6, Grunkyte 11, Straksyte, Lygutaite, Gaubyte yer aldı. Bulgaristan takımında ise; Atanasova, Kotseva 17, Kichukova, Bozova 20, Stanislavova 13, Keova 2, Stoycheva 3, Teneva 5, Petrova, Georgieva, Vladimirova 1 görev yaptı. Periyot değişimleri ise: 16-14, devre 31-32, 3. periyot 56-49 olarak kaydedildi.

ŞAMPİYONLUK MAÇI

FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası finalinde Litvanya, Bulgaristan’ı 77-60 yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi. Maça hızlı bir başlangıç yapan Litvanya, ilk 5 dakikada 12-5 öne geçti. Bulgaristan, Stanislavova’nın katkılarıyla farkın açılmasına engel olmaya çalışsa da ilk çeyrek, Litvanya’nın 16-14’lük üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇIN İKİNCİ ÇEYREĞİ

İkinci çeyreğe Kotseva’nın üç sayılık atışıyla başlayan Bulgaristan, skoru 17-16 lehine çevirdi fakat Litvanya, 11-0’lık bir seri yakalayarak kontrolü ele aldı. Attığı 8-0’lık ve 6-0’lık serilerle tekrar öne geçen Bulgaristan, soyunma odasına 32-31 önde gitti.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK PERFORMANSI

Bulgaristan, üçüncü çeyreğe de Kotseva’nın üç sayılık basketiyle başlayarak farkı 5 sayıya çıkardı (36-41). Ancak Litvanya karşısında doğru seçimler yapan Bulgaristan, 8. dakikada skoru eşitledi (46-46). Üst üste basketlerle öne geçen Litvanya, son çeyreğe 56-49 önde girdi.

FINAL PERİYODUNDAKİ SONUÇ

Son çeyrekte üstünlüğünü koruma başarısı gösteren Litvanya, maçı 77-60 kazanarak şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından Litvanya, Bulgaristan ile Türkiye, şampiyona ödüllerini, kupa ve madalyalarını aldı.

