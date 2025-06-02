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Litvanya, İsrail’e Yaptırım İstendi

PROTESTOLARIN NEDENİ

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta Filistin’i destekleyen aktivistler, hükümeti İsrail’e yönelik yaptırımlar uygulamaya davet etti. Başkentte düzenlenen gösteride, başta İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları olmak üzere, bu durumun yarattığı insanlık krizine dikkat çekildi. Göstericiler, “İsrail’e yaptırım” ve “Bu, bir savaş değil soykırımdır” gibi ifadelerin yer aldığı pankartlar taşıdı. Ayrıca, “Çocuklar terörist değildir, hastaneler savaş alanı değildir” sloganları dikkat çekti.

ŞİDDETİN SON BULMASI TALEBI

Göstericiler, şiddetin derhal sona ermesini talep ederek, Litvanya hükümetine ilkeli bir tutum almaya çağırdı. Gazze’ye yapılan saldırıların yoğunlaşmasına karşı ciddi yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurguladı. Gösterileri düzenleyen Filistin destekçisi gruplar, İsrail’in uluslararası hukuk ihlallerini devam ettirmesi sebebiyle Litvanya hükümetinin bu konudaki tutumunu yeniden gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti.

CITIZENLERE ÇAĞRI

Gruplar, vatandaşları Litvanya yetkililerine mektup yazarak, İsrail’e karşı somut adımlar atılması yönünde talepte bulunmaya davet etti. Böylece, toplumda ortak bir bilinç oluşturarak, hükümetin bu konuda harekete geçmesini sağlamak istiyorlar.

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