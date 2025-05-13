Litvanya Pasaportları İptal İçin Tasarı

LİTVANYA’DA YENİ YASA TASARISI

Litvanya’da, “saldırgan devletleri savunan” veya “ulusal güvenliğe tehdit oluşturan” tüm çifte vatandaşların Litvanya pasaportlarının iptal edilmesine yönelik bir yasa tasarısı parlamentoya sunuldu. Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonu (LRT) tarafından duyurulan habere göre, çifte vatandaşlık yasasında değişiklik yapılması için bir tasarı önerildi. Tasarıda, belirli alanlarda başarı göstererek Litvanya vatandaşlığı kazanmış yabancıların, “Litvanya’nın güvenliğine tehlike oluşturması” ya da “Litvanya’nın, Avrupa Birliği’nin (AB) veya müttefiklerinin güvenliğini tehdit eden devletleri desteklemesi” durumlarında pasaportlarının iptal edilmesine izin veren yasanın genişletilmesi öneriliyor.

Mevcut yasanın, vatandaşlığı hangi gerekçelerle aldığına bakılmaksızın tüm çifte vatandaşları kapsayacak şekilde değiştirilmesi, önerilen tasarının önemli bir unsuru. Tasarıda, “saldırgan devletleri savunan” ya da “ulusal güvenliğe tehdit oluşturan” yabancıların Litvanya pasaportlarının geri alınması teklif ediliyor. Tasarıyı sunan parlamento üyelerinden Dalia Asanaviciute, Rusya vatandaşlarının, yaptırımlardan kaçınmak için Litvanya vatandaşlığına geçtiğini savunarak, tasarının çifte vatandaşların “hesap verebilirliğini” artıracağını öne sürdü.

DROBIAZKO’NUN VATANDAŞLIĞI İPTAL EDİLDİ

Litvanya’yı uluslararası müsabakalarda temsil eden ve 1993’te vatandaşlık alan Rus buz dansçısı Margarita Drobiazko’nun Litvanya vatandaşlığı, mevcut yasa kapsamında iptal edilmişti. Yasa tasarısının kabul edilmesi durumunda, bu tür durumların daha da artabileceği öngörülüyor. Litvanya hükümeti, güvenlik endişeleri doğrultusunda böyle bir adım atmayı amaçlıyor.