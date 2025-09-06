Liuheng Otoyolu Köprüsü Tamamlandı

KÖPRÜ İNŞAATINDA ÖNEMLİ BİR AŞAMA

Zhoushan Limanı’nda, Liuheng Otoyolu Köprüsü’nün ikinci etabındaki Shuangyumen Süper Büyük Köprüsü’nün doğudaki ana kulesi, cumartesi günü başarıyla yükseltilerek tamamlandı. Bu gelişme, köprünün inşasında kaydedilen önemli bir ilerlemeyi gösteriyor ve sonraki yapım aşamaları için sağlam bir temel oluşturuyor.

GELECEK AŞAMALAR İÇİN GÜÇLÜ TEMEL

Tamamlanan bu ana kule, köprünün tasarımındaki karmaşıklığı ve mühendislik becerisini sergileyerek, projenin ilerleyen kısımlarında kritik bir rol üstlenecek. İnşaat sürecinin devam etmesi, köprü projesinin gerçekleştirilmesi için gereken bir konu olarak dikkat çekiyor.