Livakovic, Girona’da Kriz Yaratıyor

FENERBAHÇE’DEN GİRONA’YA KİRALIK GİDEN LİVAKOVİC’İN ETKİSİ

Süper Lig’in köklü takımlarından Fenerbahçe’den Girona’ya kiralık olarak transfer olan Dominik Livakovic, yeni takımında dengeleri değiştirdi. Hırvat kalecinin Girona’ya katılmasıyla, takım arkadaşı Paulo Gazzaniga’nın huzursuz olduğu belirtildi. Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra bekleneni veremeyen Livakovic, yaz aylarında kiralık olarak İspanyol ekibi Girona’ya gönderildi.

Girona’da kaleci Paulo Gazzaniga, Livakovic’in transferinden memnun kalmadı. Hırvat kalecinin, ilk 11’de oynamaya daha yakın olması, Arjantinli eldiven için önemli bir problem oluşturdu. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Livakovic’in Girona’daki hızlı uyumu, kaleci rotasyonunda önemli değişiklikler yarattı ve takım içinde krize neden oldu.