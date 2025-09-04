Haberler

Livakovic Girona’da Rekabet Yaratıyor

FENERBAHÇE’DEN GİRON’A TRANSFER

Fenerbahçe tarafından Girona’ya kiralanan Dominik Livakovic, İspanya’da büyük bir etki yarattı. Hırvat kaleci, yeni takımındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekerek kısa sürede dengeleri değiştirdi.

GAZZANİGA’YA TEHLİKE BELİRTİSİ

İspanyol ekipte son zamanlarda performansıyla eleştirilen Paulo Gazzaniga, Livakovic’in gelişiyle birlikte kaleyi kaybetme ihtimaliyle yüzleşiyor. İspanya basınında yer alan bilgilere göre, Gazzaniga’nın kısa bir süre içerisinde eldivenleri Hırvat kaleciye devretmesi bekleniyor. Bu durum, Girona’da yeni bir kaleci rekabetinin başlamasına neden oldu.

Hafta Sonu Yağış Bekleniyor

Bu hafta sonu yurt genelinde parçalı yağışlar beklenirken, İç Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz’de sağanaklar meydana gelecek. Sıcaklıklar mevsim normallerine gerileyecek.
A Milli Takım, Gürcistan’la Maç Yapacak

Türkiye, Dünya Kupası E Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'la karşılaşacak. Milliler, deplasmandan galip gelerek 3 puanla dönmeyi planlıyor. Rövanş maçının olup olmadığı merak ediliyor.

