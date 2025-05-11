LİVERPOOL, 2-2 Beraberlik Sağladı

MAÇ ANALİZİ

Liverpool, İngiltere Premier Lig’in 36. haftasında sahasında Arsenal ile karşılaştı ve maç, 10 kişi kalan konuk ekip ile 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Anfield Road’da gerçekleşen mücadelede Liverpool, Cody Gakpo’nun 20. dakikada kaydettiği golle öne geçti, ardından Luis Diaz, 21. dakikada skoru 2-0’a taşıyarak avantaj sağladı.

Maçın ikinci yarısında Arsenal, 47. dakikada Gabriel Martinelli ile farkı 1’e indirdi. Sonrasında, Mikel Merino’nun 70. dakikada attığı gol, konuk ekibin eşitliği yakalamasını sağladı. Ancak Merino, 79. dakikada Liverpool’lu oyuncu Darwin Nunez’e sert bir müdahalede bulunduğu için ikinci sarı kartla oyundan atıldı.

PUNTOLARIN DURUMU

Premier Lig’de şampiyonluğunu birkaç hafta önce ilan eden Liverpool, bu sonuçla birlikte 83 puana ulaştı. Arsenal ise 68 puanla ikinci sırada yer aldı. Bu karşılaşma, her iki takım için büyük önem taşırken, ligdeki rekabeti de artırdı.