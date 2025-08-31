Haberler

Liverpool, Arsenal’ı 1-0 Yendi

LİVERPOOL ARSENAL’İ YENİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın rakiplerinden biri olan Liverpool, Premier Lig’in 3. haftasında kendi sahasında Arsenal’i 1-0 mağlup ediyor. Liverpool, Anfield Road’da Arsenal’i ağırladığı bu karşılaşmada uzun bir süre boyunca golsüz eşitlik sürüyor. Ancak bu durum, 83. dakikada Dominik Szoboszlai’nın attığı frikik golüyle sona eriyor. Macar futbolcu, Liverpool’a bu önemli galibiyeti getiriyor.

LİGDE KAYIPSIZ DEVAM EDEN LIVERPOOL

Bu sonuçla Liverpool, ligdeki 3. maçında da galip gelerek kayıpsız bir şekilde yoluna devam ediyor. Öte yandan, sezonun ilk 2 maçını kazanan Arsenal ise bu karşılaşmada ilk puan kaybını yaşıyor. Artık sıralamada Liverpool, kazandığı bu galibiyet ile önemli bir avantaj elde ediyor.

MANCHESTER CITY DE KAYBEDİYOR

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki bir diğer rakibi Manchester City ise TSİ 16.00’da oynadığı bir başka karşılaşmada Brighton’a 2-1 mağlup oluyor. Bu sonuçlar, Galatasaray’ın grup aşamasındaki rakiplerinin güncel durumunu da gösteriyor ve heyecan ile merakla beklenen Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları yaklaşıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

80 Yaşında Şahıs Hastanede Ölü Bulundu

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki hastanede, 80 yaşındaki M.D. refakatçi olmadan bulunduğu odasında hareketsiz halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
Haberler

Tokat’ta Trafik Kazasında 1 Yaralı

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.