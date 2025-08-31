Liverpool, Arsenal’ı 1-0 Yendi

LİVERPOOL ARSENAL’İ YENİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın rakiplerinden biri olan Liverpool, Premier Lig’in 3. haftasında kendi sahasında Arsenal’i 1-0 mağlup ediyor. Liverpool, Anfield Road’da Arsenal’i ağırladığı bu karşılaşmada uzun bir süre boyunca golsüz eşitlik sürüyor. Ancak bu durum, 83. dakikada Dominik Szoboszlai’nın attığı frikik golüyle sona eriyor. Macar futbolcu, Liverpool’a bu önemli galibiyeti getiriyor.

LİGDE KAYIPSIZ DEVAM EDEN LIVERPOOL

Bu sonuçla Liverpool, ligdeki 3. maçında da galip gelerek kayıpsız bir şekilde yoluna devam ediyor. Öte yandan, sezonun ilk 2 maçını kazanan Arsenal ise bu karşılaşmada ilk puan kaybını yaşıyor. Artık sıralamada Liverpool, kazandığı bu galibiyet ile önemli bir avantaj elde ediyor.

MANCHESTER CITY DE KAYBEDİYOR

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki bir diğer rakibi Manchester City ise TSİ 16.00’da oynadığı bir başka karşılaşmada Brighton’a 2-1 mağlup oluyor. Bu sonuçlar, Galatasaray’ın grup aşamasındaki rakiplerinin güncel durumunu da gösteriyor ve heyecan ile merakla beklenen Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları yaklaşıyor.