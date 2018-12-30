Liverpool, Arsenal’e gol yağdırdı!

İngiltere Premier League’de lider Liverpool, sezonun ilk yarısının son maçında Arsenal’i konuk etti. Bu sezon olağanüstü bir performansa imza atan ve en yakın takipçisi Tottenham Hotspur’un 9 puan farkla önünde liderlik koltuğunda oturan Liverpool, rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla geçti ve 54 puanla zirvedeki yerini koruyarak 2018’i mutlu noktaladı.

Arsenal’ın tek golü maçın 11. dakikasında Maitland-Niles’den gelirken, Unai Emery’nin öğrencileri adeta öne geçtiklerine pişman oldu. Liverpool ilk yarıda skoru 4-1’e getirdi, ikinci yarıda da bir gol daha bularak 5-1 kazandı.

Jürgen Klopp’un öğrencileri farklı kazanırken goller Roberto Firmino (14, 16 ve pen. 65), Sadio Mane (32) ve Mohamed Salah’tan (pen. 45+2) geldi.

Liverpool’u bir maç eksiğiyle 44 puanla 10 puan geriden takip eden Manchester City’nin 3 Ocak’ta Liverpool’u konuk edeceği dev maç ile ligde şampiyonluk yarışı büyük ölçüde şekillenmiş olacak. Geride kalan 20 maçı namağlup tamamlayan ve kalesinde yalnızca 8 gol gören Kırmızılar, emin adımlarla şampiyonluk yolunda ilerliyor.