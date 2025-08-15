Haberler

Liverpool, Bournemouth’u 4-2 yendi

ŞAMPİYON LIVERPOOL, YENİ SEZONA GALİBİYETLE BAŞLADI

Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool, yeni sezonun açılış mücadelesinde Bournemouth ile karşılaştı. Anfield Stadyumu’nda gerçekleşen bu karşılaşmayı Liverpool, 4-2’lik sonuçla galibiyetle tamamladı.

LIVERPOOL’UN GOLLERİ VE MAÇIN KONTROLÜ

Liverpool’a galibiyeti getiren goller, 37. dakikada Hugo Ekitike, 49. dakikada Cody Gakpo, 88. dakikada Federico Chiesa ve 90+4’te Muhammed Salah tarafından kaydedildi. Bournemouth ise, 64. ve 76. dakikada Antoine Semenyo’nun golleri ile karşılık verdi. Bu sonuçla, Arne Slot’un yönettiği Liverpool, yeni sezona 3 puanla başlamış oldu.

BORUNMOUTH’UN PUANLA TANIŞAMADIĞI MAÇ

Bournemouth, ligin ilk karşılaşmasında henüz puan elde edemedi. Önümüzdeki maç haftasında Liverpool, Newcastle United’a konuk olacakken, Bournemouth ise sahasında Wolverhampton ile mücadele edecek.

Alaska’da Trump ve Putin Zirvesi Tamamlandı

Alaska'da yapılan Trump-Putin zirvesi, üç saatlik kapalı oturumla tamamlandı. İki liderin görüşmesinin içeriği basına yansımadı.
Kayseri’de Silah Operasyonu Yapıldı

Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda, 1 otomatik silah, 7 tüfek ve 5 tabanca ele geçirildi. 5 kişi silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

