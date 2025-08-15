Liverpool, Bournemouth’u 4-2 yendi

ŞAMPİYON LIVERPOOL, YENİ SEZONA GALİBİYETLE BAŞLADI

Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool, yeni sezonun açılış mücadelesinde Bournemouth ile karşılaştı. Anfield Stadyumu’nda gerçekleşen bu karşılaşmayı Liverpool, 4-2’lik sonuçla galibiyetle tamamladı.

LIVERPOOL’UN GOLLERİ VE MAÇIN KONTROLÜ

Liverpool’a galibiyeti getiren goller, 37. dakikada Hugo Ekitike, 49. dakikada Cody Gakpo, 88. dakikada Federico Chiesa ve 90+4’te Muhammed Salah tarafından kaydedildi. Bournemouth ise, 64. ve 76. dakikada Antoine Semenyo’nun golleri ile karşılık verdi. Bu sonuçla, Arne Slot’un yönettiği Liverpool, yeni sezona 3 puanla başlamış oldu.

BORUNMOUTH’UN PUANLA TANIŞAMADIĞI MAÇ

Bournemouth, ligin ilk karşılaşmasında henüz puan elde edemedi. Önümüzdeki maç haftasında Liverpool, Newcastle United’a konuk olacakken, Bournemouth ise sahasında Wolverhampton ile mücadele edecek.