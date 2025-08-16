Liverpool, Bournemouth’u 4-2 Yendi

LİVERPOOL SEZONA GALİBİYETLE BAŞLADI

İngiltere Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool, sezonun ilk maçında Bournemouth’u 4-2’lik skorla mağlup ediyor. Maçta, Liverpool’un yeni transferi Ekitike, 37. dakikada attığı golle takımı 1-0 öne geçiriyor. İkinci yarıda ise 49. dakikada Gakpo, farkı iki gole çıkartıyor.

EŞİTLİK GELİYOR AMA LİVERPOOL SON SÖZÜ SÖYLÜYOR

Bournemouth, 64 ve 76. dakikalarda Semenyo’nun golleriyle eşitliği sağlıyor. Ancak, Liverpool, maçın 88. dakikasında Chiesa’nın golü ile yeniden öne geçiyor. 90+4’te Muhammed Salah, takımının 4. golünü atarak skoru belirliyor ve maç 4-2 sona eriyor.

Maç sonunda, Liverpool taraftarları Diego Jota tezahüratı yaparken, Salah’ın gözyaşlarına hakim olamaması dikkat çekiyor. Bu duygusal an, Liverpool’un galibiyetinin yanı sıra Salah’ın duygusal bağını da gözler önüne seriyor.