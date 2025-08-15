Liverpool, Bournemouth’u 4-2 yendi

PREMİER LİG AÇILIŞ MAÇI

Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool, yeni sezonun açılışında Bournemouth ile karşılaştı. Anfield Stadyumu’nda gerçekleştirilen maçta Liverpool, rakibini 4-2’lik bir skorla mağlup etti.

LİVERPOOL’UN GOLLERİ

Liverpool, galibiyetini 37. dakikada Hugo Ekitike, 49. dakikada Cody Gakpo, 88. dakikada Federico Chiesa ve 90+4. dakikada Muhammed Salah’ın attığı gollerle elde etti. Bournemouth, bu mücadelede 64 ve 76. dakikada Antoine Semenyo’nun attığı iki golle skoru belirledi.

LİG DÜZENİNE BAŞLANGIÇ

Bu sonuçla birlikte Arne Slot’un çalıştırdığı Liverpool, yeni sezona 3 puanla başladı. Öte yandan Bournemouth, ligin ilk maçında puan kazanma şansını değerlendiremedi. Bir sonraki maçında Liverpool, Newcastle United deplasmanına çıkacakken, Bournemouth, sahasında Wolverhampton’ı ağırlayacak.