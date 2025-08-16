Liverpool, Bournemouth’u 4-2 Yendi

MAÇIN DETAYLARI

İngiltere Premier Lig’de son şampiyon Liverpool, sezonun açılış karşılaşmasında Bournemouth’u 4-2’lik skorla mağlup etti. İlk yarıda 37. dakikada yeni transfer Ekitike ile öne geçen Liverpool, devreyi 1-0 kapatmayı başardı. İkinci yarının başında 49. dakikada Gakpo, farkı ikiye çıkararak takımını rahatlattı.

Bournemouth, 64 ve 76. dakikalarda Semenyo’nun golleriyle eşitliği sağladı. Ancak Liverpool, 88. dakikada Chiesa ve 90+4’te Muhammed Salah’ın attığı gollerle skoru 4-2’ye taşımayı başardı ve maçı bu sonuçla tamamladı. Liverpool’un son dakikalarında attığı gol, taraftarları sevince boğdu. Bu esnada bir Liverpool taraftarı, arkadaşının sevincine yanıt olarak şaka yaparak üstündeki şortu aşağı indirdi. Şaşıran arkadaşının hemen üstünü topladığı bu komik anlar, telefon kameralarına yansırken sosyal medyada sessiz kalmadı.