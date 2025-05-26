Liverpool’da Araç Taraftarlara Çarptı

OLAY YERİNE ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ GİTTİ

Liverpool şehir merkezinde bir aracın, Liverpool Futbol Kulübü’nün Premier Lig zaferini kutlayan kalabalığa çarpmasının ardından acil müdahale ekipleri olay yerine gönderildi. Binlerce taraftarın kutlama için toplandığı sırada meydana gelen bu olay, büyük bir panik yarattı.

POLİS OLAYI DOĞRULADI

Bölgeden sorumlu Merseyside polisi, aracı kullanan kişinin olay yerinde gözaltına alındığını duyurdu. Bir polis sözcüsü, “Şu anda Liverpool şehir merkezinde meydana gelen bir trafik kazasıyla ilgili ihbarlarla karşı karşıyayız” şeklinde bilgi verdi. Sözcü, “Bugün, 26 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18:00 civarında, Water Caddesi’nde bir aracın çok sayıda yayaya çarptığı yönündeki ihbarlar üzerine bizimle iletişime geçildi” ifadelerini kullandı.

İLERLEYEN DAKİKALARDA YENİ GÜNCELLEMELER BEKLENECEK

Polis sözcüsü, acil müdahale ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve ilerleyen dakikalarda yeni güncellemelerin geleceğini belirtti. Olayla ilgili olarak ölü veya yaralı sayısı hakkında herhangi bir açıklama yapılmamışken, bu durumun kaza mı yoksa bir saldırı mı olduğu konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.