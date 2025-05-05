Liverpool’da Bir Oyuncu Ayrılıyor

LIVERPOOL’DA ŞAMPİYONLUK VE AYRILIK AÇIKLAMASI

Premier Lig’de geçtiğimiz hafta şampiyon olan Liverpool’da sağ bek olarak görev yapan Trent Alexander-Arnold, sezon bitiminde takımdan ayrılacağını resmen duyurdu. Bu durum, Liverpool taraftarları arasında büyük bir heyecan yarattı ve destekçilerden biri hemen harekete geçti.

TARAFTARDAN SERT TEPKİ

Takımın altyapısından yetişen ve birçok başarıya imza atan Arnold’ın ayrılacak olması, sinirlenen bir Liverpool taraftarının tepkisini çekti. Bu taraftar, yıldız futbolcunun formasını ateşe vererek tepkisini ortaya koydu. O anları kaydeden taraftar, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı ve bu görüntüler sosyal platformlarda geniş yankı buldu.

Ayrılacağını açıklayan Trent Alexander-Arnold, vedasında “Artık bir oyuncu ve bir insan olarak yeni bir değişime, yeni bir meydan okumaya ihtiyacım olduğunu hissettiğim bir noktaya geldim. Ve bence bunu yapmam için doğru zaman şimdi.” dedi. Her turnuvada şampiyonluk sevinci yaşayan İngiliz futbolcunun, La Liga devi Real Madrid’e transfer olması bekleniyor.