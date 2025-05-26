Liverpool’da Taraftarları Hedef Alan Araç

ARACIN ÇARPTIĞI KUTLAMA ETKİNLİĞİ

Liverpool şehir merkezinde, Liverpool Futbol Kulübü’nün Premier Lig zaferini kutlayan kalabalığa bir aracın çarpması sonrası acil durum ekipleri olay yerine yönlendirildi. Olay, kutlama için caddeleri dolduran binlerce taraftarın bulunduğu esnada meydana geldi.

POLİS AÇIKLAMASINI YAPTI

Bölgeden sorumlu Merseyside polisi, aracı kullanan kişinin olay yerinde gözaltına alındığını bildirdi. Bir polis sözcüsü, “Şu anda Liverpool şehir merkezinde meydana gelen bir trafik kazasıyla ilgili ihbarlarla karşı karşıyayız” şeklinde bilgi verdi. Sözcü, “Bugün, 26 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18:00 civarında, Water Caddesi’nde bir aracın çok sayıda yayaya çarptığı yönündeki ihbarlar üzerine bizimle iletişime geçildi” dedi.

OLAY YERİNDE TARAFINDAN DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Polis sözcüsü, acil müdahale ekiplerinin olay yerinde çalışmalarına devam ettiğini ve önümüzdeki dakikalarda yeni güncellemelerin yapılacağını aktardı. Olayda ölü veya yaralı sayısı henüz açıklanmazken, kazanın kaza mı yoksa bir saldırı mı olduğuna dair sorular da yanıt bulamadı.